Liga de Clubes decreta minuto de silêncio na I e II Liga

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou um minuto de silêncio na 14.ª jornada da I e II Liga, após a morte do antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, aos 82 anos.

O objetivo é "homenagear a memória de Pelé, figura incontornável do futebol mundial", adianta a LPFP num curto comunicado hoje divulgado.

Esta quinta-feira, a receção do Sporting ao Paços de Ferreira contou com esta forma de assinalar a morte do "Rei" do futebol, mesmo antes de o gesto ser decretado pela Liga.

O presidente do organismo, Pedro Proença, recordou que partiu "um dos melhores jogadores da história", considerando que o futebolista "canarinho" será recordado pela eternidade.

"Edson Arantes de Nascimento partiu hoje, mas Pelé será sempre imortal. Deixou-nos um dos melhores jogadores da história, tricampeão mundial pelo Brasil e alguém que marcou a modalidade de forma inesquecível", notou o dirigente.