Liga de clubes recebeu 36 pedidos de inscrição até às 21 horas

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recebeu a documentação associada a 36 pedidos de inscrição de jogadores, esta segunda-feira até às 21 horas, dia de encerramento do mercado de transferências em Portugal.

Na terceira atualização, publicada às 22 horas, foram apresentados mais 11 pedidos de inscrição de jogadores, sete revalidações de contrato, três transferências e uma cedência.

Na Liga, o Sporting renovou com o defesa brasileiro Hevertton Santos, o Portimonense garantiu o médio francês Denis Poha, por empréstimo do Vitória de Guimarães, o Marítimo contratou o defesa sueco Tim Söderström, que representava o Hammarby, e o Paços de Ferreira renovou com o médio ainda júnior Tomás Rosete.

No segundo escalão, o Cova da Piedade garantiu os defesas Bruno Alves e Cristiano, enquanto o Leixões renovou com os defesas Abel Silva e Hélder Morim, o médio Nuno Pedras e os avançados Ricardo Ferreira e Papalelé.

Na segunda atualização do dia, publicada às 19 horas, o organismo indicou mais 18 pedidos de inscrição, 10 deles transferências, quatro cedências, duas renovações e ainda duas inclusões em plantel.

O Benfica contratou o defesa Lucas Veríssimo ao Santos, do Brasil, e incluiu ainda o defesa Conti, que regressa após empréstimo aos mexicanos do Atlas, enquanto o Sporting garantiu o regresso do lateral internacional português João Pereira.

O Nacional garantiu o regresso ao futebol português do médio Éber Bessa, que representava o Botafogo, do Brasil, enquanto o Gil Vicente assegurou o regresso do lateral Paulinho, que representava os gregos do AEK e o avançado Pedro Marques, emprestado pelo Sporting.

Ainda na Liga, o Marítimo contratou o defesa cipriota Andreas Karo, ex-jogador do Salernitana de Itália, o Rio Ave assegurou o lateral esquerdo Sávio, que representava os brasileiros do Atlético Mineiro, o Portimonense integrou no plantel o avançado Iury Castilho, que regressa de empréstimo ao Renofa Yamaguchi do Japão, e o Vitória de Guimarães renovou com os defesas Mamadou Tounkara e Sílvio.

Quanto às equipas do segundo escalão, a Académica contratou o guarda-redes sérvio Vladimir Stojkovic, o Cova da Piedade assegurou o defesa Alex Freitas, o Vizela garantiu o médio Raphael Guzzo e a Oliveirense o avançado angolano Wilson Kenidy.

Já o Mafra assegurou o defesa sérvio Dejan Kerkez, por empréstimo do Marítimo, o Estoril Praia garantiu o ingresso, por empréstimo do Tondela, do médio João Mendes e o Covilhã o médio Bernardo Martins por empréstimo do Paços de Ferreira.

Até às 12.30 horas, o organismo tinha já registado quatro transferências internacionais, uma inclusão no plantel e duas cedências.

Entre equipas da Liga, o Famalicão contratou o médio Lucas Henrique, ex-jogador do Figueirense do Brasil, enquanto o Marítimo 'assegurou' o atacante Sassá, ex-futebolista do Cruzeiro.

Já o Moreirense inscreveu no plantel o defesa Sori Mané, que na temporada passada já representava os cónegos.

O organismo que gere o futebol profissional divulgou ainda que, entre 30 e 31 de janeiro, foram rececionados nove pedidos de inscrição, dois do principal escalão, do Rio Ave e do Paços de Ferreira, e seis do Casa Pia e um da Académica, ambos da Liga 2.

A LPFP prevê comunicar novas atualizações às 00.30 horas de terça-feira, com os contratos recebidos até às 23.59 horas desta segunda-feira.