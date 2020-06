Liga de clubes repudia "ataque cobarde" a plantel do Benfica

JN/Agências Hoje às 08:38 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) repudiou "veementemente o ataque cobarde" que visou o plantel do Benfica, com o apedrejamento do autocarro da equipa de futebol, após o jogo com o Tondela da 25.ª jornada da I Liga.

"O apedrejamento do autocarro da equipa liderada por Bruno Lage é de profundo lamento e repúdio, ainda para mais numa altura em que o futebol português uniu esforços para retomar uma atividade que faz vibrar milhões de pessoas no nosso país", lê-se no comunicado do organismo que rege as competições profissionais em Portugal.

De acordo com o Benfica, o autocarro da equipa foi apedrejado à saída da A2, quando se dirigia para o centro de estágios do clube, no Seixal. Atingidos por estilhaços, os jogadores Weigl e Zivkovic foram transportados para um hospital de Lisboa.

"A todos os jogadores, 'staff' técnico, e corpo diretivo da SAD 'encarnada', a LPFP e o seu presidente, Pedro Proença, apresentam total solidariedade, reforçando o repúdio que um ato vil como este merece", prossegue a LPFP.

O organismo considera ainda "absolutamente inaceitável que acontecimentos como estes continuem a ter espaço na sociedade, sendo fundamental deixar claro que os autores destes atos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos que certamente serão identificados pelas forças de segurança e responsabilizados".