Liga de El Salvador cancelada devido a questões de segurança

O torneio de encerramento do campeonato de futebol de El Salvador foi cancelado devido a questões de segurança, depois de, no sábado, 12 pessoas terem morrido após um tumulto num estádio, anunciou a federação nacional da modalidade.

"Decidimos declarar encerrado o campeonato de futebol 2022/2023 de El Salvador", anunciou a federação em comunicado, explicando que a decisão, encontrada em conjunto com os clubes, foi tomada "face à necessidade de garantir as condições de segurança das instalações desportivas".

A Federação de Futebol de El Salvador (FESFUT) esclareceu que, devido à suspensão, "não haverá campeão do torneio" e irá propor que o campeão e vice-campeão da época passada representem o país nas competições da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF).

A suspensão da competição desagradou aos futebolistas do país que, num comunicado conjunto intitulado Jogadores Unidos, pedem à FESFUT que "reconsidere a decisão" e que seja respeitado o direito ao trabalho.

Os futebolistas entendem que o fim do campeonato "é uma medida precipitada" e mostram-se convictos de que podem "ser encontradas soluções imediatas" para os problemas de segurança nos estádios.

No sábado, 12 pessoas morreram e 500 ficaram feridas num tumulto no Estádio Cuscatlan, durante o jogo entre o Alianza e o FAZ CD.

Na terça-feira, o Alianza foi responsabilizado pelos incidentes e condenado pela FESFUT e a jogar um ano à porta fechada.

Segundo as autoridades, na origem dos incidentes estarão a venda de bilhetes em excesso, ou falsificados, uma vez que muitas pessoas tentaram forçar a entrada no estádio, com capacidade para 35 mil pessoas.