Liga decreta minuto de silêncio por vítimas do sismo na Turquia e na Síria

Os encontros da próxima jornada da I e II Liga vão ser antecedidos por um minuto de silêncio em memória das vítimas do sismo que ocorreu, na madrugada de ontem, na Turquia e na Síria.

As últimas informações fornecidas pelo vice-presidente turco fazem aumentar para 5021 o número de vítimas mortais no conjunto dos dois países, visto que a Síria confirmou esta terça-feira a morte de 1602 pessoas.

"Os relatos e as imagens que nos chegam são devastadores. Em meu nome, e em nome da Liga Portugal, enviamos as mais sentidas condolências e uma mensagem de força a todos os que foram atingidos por esta catástrofe. Deixo um abraço especial a todos os portugueses e jogadores que passaram pelo futebol profissional", afirmou Pedro Proença, presidente da Liga Portugal.

Os abalos, o maior dos quais com magnitude 7,8 na escala de Richter, derrubaram milhares de edifícios no sul da Turquia e no norte da Síria. ​​​​