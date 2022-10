Liga divulga calendário das duas últimas jornadas antes do Mundial

JN Hoje às 16:17, atualizado às 17:10 Facebook

A Liga divulgou, esta quinta-feira, o calendário das duas últimas jornadas antes do início do Mundial no Catar, marcado para 20 de novembro.

Confira as datas:

12.ª jornada

Sexta-feira, 4 de novembro

Gil Vicente - Portimonense, 20.15 horas

Sábado, 5 de novembro

Vizela - Arouca, 15.30 horas

F. C. Porto - P. Ferreira, 18 horas

Sporting - Vitória, 20.30 horas

Domingo, 6 de novembro

Rio Ave - Boavista, 15.30 horas

Marítimo - Famalicão, 18 horas

Braga - Casa Pia, 18 horas

Estoril - Benfica, 20.30 horas

Segunda-feira, 7 de novembro

Chaves - Santa Clara, 20.15 horas

13.ª jornada

Sábado, 12 de novembro

Arouca - Rio Ave, 15.30 horas

Boavista - F. C. Porto, 20.30 horas

Domingo, 13 de novembro

Casa Pia - Chaves, 12.45 horas

P. Ferreira - Vizela, 15.30 horas

Vitória - Marítimo, 15.30 horas

Benfica - Gil Vicente, 18 horas

Portimonense - Braga, 18 horas

Famalicão - Sporting, 20.30 horas

Segunda-feira, 14 de novembro

Santa Clara - Estoril, 20.15 horas