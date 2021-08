Liga dos Campeões: Águia com tudo para voltar a festejar em família

Vasco Samouco Hoje às 08:37 Facebook

Benfica defende vantagem de dois golos trazida de Moscovo, com público no Estádio da Luz. Apuramento garante presença no "play-off" que pode dar 37 milhões de euros aos cofres benfiquistas.

Só algo de anormal evitará a continuidade do Benfica na luta pela presença da fase de grupos, mas de anormal está o futebol cheio, e também por isso é que o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz não é um fator menor no jogo que vai determinar o final do confronto com o Spartak Moscovo, da 3.ª pré-eliminatória. Pela primeira vez desde outubro do ano passado, a casa benfiquista voltará a ter calor humano, talvez, quem sabe, também para aplaudir Rui Vitória, de regresso, pela primeira vez como adversário, depois de ter colocado mais dois títulos nacionais no museu do clube.

Quer isto dizer que, depois do 0-2 conseguido na capital russa, o Benfica vai ainda mais reforçado para a segunda mão de hoje, decisiva desportivamente e financeiramente, já que a tal anormalidade, a acontecer, significa dizer já adeus aos 37 milhões de euros que esperam as águias em caso de participação na fase de grupos da Liga dos Campeões, algo que está dependente de uma outra eliminatória.