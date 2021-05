Liga dos Campeões no Dragão com bolha sanitária

Nuno A. Amaral Hoje às 08:29 Facebook

Doze mil adeptos ingleses em "bolhas" sanitárias chegam ao porto e voltam para casa no dia do jogo entre Manchester City e Chelsea. Assistência no estádio será maior, mas número de convidados ainda não foi divulgado pela UEFA.

Um ano volvido, a mesma pandemia trocou as voltas ao duelo decisivo da atual edição da liga milionária, inicialmente agendado para Istambul, mas agora com epílogo no Porto. Para o Dragão, trata-se de uma oportunidade única para acolher um jogo deste calibre, pois, em condições sanitárias normais, nunca a final da Liga dos Campeões se poderia realizar num estádio com capacidade para 50 mil pessoas.