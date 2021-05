"Liga dos Campeões no Porto tem um retorno de comunicação de 50 milhões de euros"

Rui Farinha Hoje às 09:10 Facebook

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e do Norte de Portugal, considera muito positivo a realização da final da Liga dos Campeões na cidade do Porto.

Os hotéis estão perto da sua capacidade máxima e o retorno promete, a curto e médio prazo, ser grande, graças à publicidade gratuita do evento. Relativamente às condições sanitárias, revelou que as autoridades têm de obrigar os adeptos a cumprir todas as regras.

Faltam poucos dias para a final da Liga dos Campeões e já é possível ver adeptos ingleses na cidade do Porto. Falhou a hipótese de haver uma bolha sanitária na cidade?