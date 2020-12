Liga dos Campeões: o mar está cheio de tubarões para o F. C. Porto

Arnaldo Martins Hoje às 11:34 Facebook

O F. C. Porto está entre os 16 melhores da Europa e é a única equipa fora dos "Big Five", os principais campeonatos da Europa (Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França), que marca presença nos oitavos. Não é difícil perceber que o F. C. Porto não tem muito por onde escolher, pois venha quem vier será sempre um "tubarão"

Com os resultados da última jornada, PSG e Real Madrid carimbaram a liderança dos respetivos grupos e ficam no pote 1, dos cabeças de série, no sorteio que se realiza na próxima segunda-feira, 14 de dezembro, em Nyon, Suíça, a partir das 10 horas. Nesse lote, já estavam Bayern, Liverpool, Manchester City, Chelsea, B. Dortmund e a Juventus, de Cristiano Ronaldo.

No pote 2, além do F. C. Porto, estão Atlético Madrid, Borussia Monchengladbach, Atalanta, Sevilha, Lazio, Barcelona e Leipzig. Na próxima fase, equipas do mesmo país não se podem defrontar e não pode haver duelos entre formações que se encontraram na fase de grupos. Ou seja, nunca haverá um F. C. Porto-Manchester City ou um Real Madrid-Barcelona, por exemplo, uma vez que são duas formações espanholas.

No grupo principal figuram três equipas alemãs, com o atual campeão europeu, Bayern de Munique, a surgir à cabeça, três inglesas, entre as quais o Liverpool, de má memória para o F. C. Porto, uma francesa, o PSG, que pode proporcionar o reencontro de Danilo com os dragões, e, por fim, a "Vecchia Signora", que poderá levar CR7 ao Estádio do Dragão. Até lá, muita bola vai rolar, pois os duelos só se realizam em fevereiro e março de 2021.

Nota ainda para o facto de os vencedores de cada grupo começarem a jogar fora a primeira mão, decidindo depois a eliminatória em casa. O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões é na segunda-feira de manhã.



Pote 1

Bayern Munique (Alemanha)

Juventus (Itália)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

PSG (França)

Liverpool (Inglaterra)

Borússia Dortmund (Alemanha)

Chelsea (Inglaterra)

Pote 2

Barcelona (Espanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Sevilha (Espanha)

F. C. Porto (F. C. Porto)

Leipzig (Alemanha)

Lazio (Itália)

Borússia Monchengladbach (Alemanha)