Liga dos Campeões perde uma série de tubarões

Liverpool, Chelsea, Juventus e Ajax ficarão de fora da próxima edição da mais importante prova de clubes do Mundo.

A qualificação para a Liga dos Campeões constitui um dos principais objetivos, se não mesmo o principal objetivo, para os clubes de topo do futebol europeu.

Para além do prestígio desportivo associado à presença na prova mais importante do calendário europeu, a qualificação para a Champions League constitui uma importante oportunidade para reforçar a capacidade financeira dos clubes apurados, entre prémios da própria competição (atribuídos pela UEFA), receitas de bilheteira e transmissões televisivas, e valorização económica do passe de jogadores.