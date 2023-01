Liga: Dragões mais disciplinadas, águias sabem virar resultados e o milagre arouquense

JN/Agências Hoje às 10:12 Facebook

O Benfica terminou a primeira volta da Liga no comando, sendo uma das equipas que mais pontos recuperou em comparação com a época passada, num ranking liderado pelo Arouca. Este campeonato tem menos golos, mas mais público.

O Benfica terminou, pela 30.ª vez, a primeira volta de um campeonato na liderança, feito que não conseguia desde a temporada 2019/2020.

Cumpridas 17 rondas, o Benfica soma 44 pontos, contra 40 do Sporting de Braga, 39 do campeão F. C. Porto, e 32 do Sporting, que fecham o top 4 da Liga.

No capítulo disciplinar, o F. C. Porto foi a equipa mais disciplinada da primeira volta ao somar apenas 32 cartões, um dos quais vermelho, o que dá uma média inferior a dois por encontro.

No pódio dos mais disciplinados, o F. C. Porto é secundado pelo líder Benfica, que somou 32 amarelos e três vermelhos por acumulação, num total de 35 cartões, e o Gil Vicente, com um acumulado de 38 cartões (36 amarelos e dois vermelhos diretos).

Do lado oposto, o Vitória de Guimarães apresenta-se como o clube mais indisciplinado, liderando destacado no total de cartões, com 69, mas também nos amarelos, com 64, e nos vermelhos por acumulação, ao somar quatro.

Por outro lado, o F. C. Porto foi o único clube que não esteve envolvido em qualquer reviravolta da primeira volta a edição 2022/2023 da Liga, num ranking liderado por Benfica e Desportivo de Chaves.

As águias conseguiram ganhar três jogos depois de começarem a perder, todos na Luz, perante o Paços de Ferreira (0-1 para 3-2), o Vizela (0-1 para 2-1) e o Rio Ave (0-1 para 4-2), tal como os transmontanos, na casa do Marítimo (0-1 para 2-1), na receção ao Gil Vicente (0-1 para 3-1) e no reduto do Casa Pia (0-1 para 2-1).

Em contraponto, o Marítimo é o clube que mais jogos perdeu depois de estar a ganhar, num total de quatro, sendo que nunca logrou qualquer vitória depois de ficar em desvantagem.

O Sporting foi o clube que perdeu mais pontos em relação à primeira metade da edição 2021/2022 da Liga, ao ficar-se agora pelos 32, contra os 44 que somava há um ano, ficando à frente de Paços de Ferreira (passou de 17 para escassos seis pontos), Gil Vicente (26 para 18) e F. C. Porto (47 para 39).

Em sentido contrário, o Arouca, que somou 14 pontos na primeira metade da última época, já leva quase o dobro (26), logo atrás do promovido Casa Pia (27), a equipa sensação da atual temporada. O Sporting de Braga é o segundo que mais cresceu em pontos, de 32 para 40, à frente do Benfica (de 40 para 44). O Boavista também conta mais quatro e tem um jogo em atraso.

A primeira volta da Liga portuguesa rendeu 371 golos, à média de 2,44 por encontro, menos 51 em relação ao recorde absoluto (422) de há um ano.

Individualmente, Gonçalo Ramos (Benfica) é o melhor marcador, com 12 golos, mais um do que Fran Navarro (Gil Vicente) e dois do que Taremi (F. C. Porto), que assinou o único hat-trick em toda a primeira metade do campeonato.

Cerca de 1,8 milhões de espetadores assistiram nos estádios aos jogos da primeira volta da Liga, um número que significa o regressar aos valores habituais registados antes da pandemia da covid-19.

O número de espetadores significa uma média por jornada de cerca de 103 mil adeptos nos estádios, cerca de 11.500 por jogo.

O Benfica lidera o ranking de espetadores, com cerca de meio milhão, nos nove jogos em casa na primeira volta da Liga, enquanto o F. C. Porto tem a taxa de ocupação média mais elevada (88,68%).

No lado contrário da lista está o Arouca, com apenas 14.073 espetadores, em nove jogos disputados em casa.

O dérbi de Lisboa, entre águias e leões, teve a melhor assistência da época, com 62.295 espetadores. De resto, oito dos nove jogos do Benfica em casa lideram a lista de maior assistência, sempre acima das 50 mil pessoas, com o F. C. Porto-Benfica e o F. C. Porto-Sporting a surgirem no nono e 10.º lugares da lista, com 49.499 e 49.430 adeptos respetivamente.