Liga e clubes multados em mais de 11 milhões de euros

A Autoridade da Concorrência multou a Liga e os clubes em cerca de €11,3 milhões de euros. O organismo liderado por Pedro Proença já anunciou que vai avançar para o recurso.

O motivo desta sanção remete a maio de 2020, quando a Autoridade da Concorrência anunciou uma ação contra a Liga e os 31 clubes que a compõem, devido à assinatura de um acordo de não-contratação de trabalhadores durante o ano de 2020.

Na altura, os emblemas que estavam nas ligas profissionais portuguesas comprometeram-se a não contratar atletas que rescindissem unilateralmente por motivos relacionados com Covid-19. Essa situação foi entendida pela Autoridade da Concorrência como "um acordo restritivo da concorrência no mercado laboral".

O Benfica acabou por ser o clube com a maior punição, sendo obrigado a pagar uma multa de €4,163 milhões, seguindo-se F. C. Porto (€2,582 milhões) e Sporting (€1,66 milhões) como os emblemas com as punições mais elevadas. Já a Liga terá de pagar 141 mil euros.

A liga convocou uma reunião com as SAD, para a próxima segunda-feira, com o objetivo de definir "os próximos passos", porque a crença é de que não foi cometido nenhum ato ilícito, mas sim uma tentativa de responder aos problemas causados pela pandemia de covid-19. " A reapreciação do processo por uma instância judicial não deixará dúvidas sobre a circunstância de, em nenhum momento, a Liga Portugal e os clubes terem praticado qualquer ilícito concorrencial, tendo a tomada de posição pública que despoletou este processo sido apenas uma mera manifestação do espírito de união e forte solidariedade entre clubes num contexto de adversidades únicas e muitíssimo difíceis provocadas pela COVID-19", lê-se no comunicado.