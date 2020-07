Liga e Desportivo da Aves reunidos para evitar falta de comparência

Jn Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Desportivo das Aves e a Liga de Clubes estão reunidos, esta segunda-feira de manhã, no Porto, numa tentativa de resolver as questões que levam o clube a dizer que não vai comparecer nos últimos dois jogos do campeonato.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) está a fazer "tudo" para que o Desportivo das Aves realize os últimos dois jogos da I Liga, frente a Benfica e Portimonense, tinha dito domingo à Lusa a diretora-executiva do organismo.

"Neste momento, o nosso objetivo é que se mantenha a integridade da competição e que o Desportivo das Aves vá a jogo. Tudo estamos a fazer nesse sentido, temos a informação que é essa a vontade dos vários intervenientes", afirmou Sónia Carneiro.

A SAD do emblema do concelho de Santo Tirso confirmou a ausência do embate com o Benfica, na terça-feira, uma vez que a apólice de seguro de acidentes de trabalho foi anulada, depois de já ter anunciado a falta de comparência na visita ao Portimonense, da 34.º e última jornada.

"Relativamente ao seguros, temos já a informação da SABSEG [seguradora responsável pelas apólices do clube] que o problema pode ser resolvido de forma eficiente. Portanto, só demonstra que o Desportivo das Aves está a tentar criar condições para poder ir a jogo", referiu Sónia Carneiro.

A dirigente realçou o "sinal muito positivo" com a necessária testagem dos jogadores ao novo coronavírus.