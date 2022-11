Liga e FPF decretam minuto de silêncio por Fernando Gomes

JN/Agências Hoje às 19:43 Facebook

O objetivo é o de homenagear o antigo internacional português e jogador do F. C. Porto, que morreu vítima de doença prolongada.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional decretou um minuto de silêncio nos jogos deste fim de semana da Taça da Liga, em homenagem ao ex-futebolista Fernando Gomes, que morreu este sábado, aos 66 anos.

"A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio em todos os jogos deste fim de semana de 26 e 27 de novembro da Allianz CUP, a fim de homenagear a memória de Fernando Gomes, figura notável do futebol português e antigo jogador do F. C. Porto e Sporting, que faleceu vítima de doença prolongada", refere a Liga, em nota publicada na página oficial na internet.

Já hoje à tarde, também a Federação Portuguesa de Futebol comunicou um minuto de silêncio a anteceder todos os jogos que se disputem no fim de semana e na segunda-feira.