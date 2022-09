Liga e Olivedesportos renovam vínculo sobre direitos da Taça da Liga

JN Hoje às 19:03 Facebook

O novo acordo entre a Liga de Clubes e a Olivedesportos é válido para as temporadas 2022/2023 e 2023/2024.

A Liga Portugal, presidida por Pedro Proença, e a Olivedesportos, liderada por Joaquim Oliveira, renovaram, até 2024, o acordo que contempla os direitos da Taça da Liga.

"A renovação do contrato entre a Liga Portugal e a Olivedesportos marca um novo momento de uma parceria de sucesso, que se tem revelado determinante para a afirmação da Taça da Liga como competição cada vez mais relevante no panorama futebolístico em Portugal", pode ler-se num comunicado publicado no sítio oficial da Liga.