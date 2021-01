Liga e Sporting também condenam vandalização no talho de Manuel Mota

NB Hoje às 15:55 Facebook

Primeiro a Federação Portuguesa de futebol, depois o S. C. Braga e, agora, também Liga Portugal e Sporting condenaram os atos de vandalismo, protagonizados por desconhecidos, ao talho do árbitro Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

"A Liga Portugal, tomando conhecimento dos atos de vandalismo que se verificaram ao estabelecimento comercial de Manuel Mota, que desempenhou funções como quarto árbitro na final da Allianz CUP de sábado, entre Sporting e S. C. Braga vem expressar o seu mais profundo repúdio pelos mesmos. Estes atos são condenáveis em quaisquer circunstâncias. Esperamos que os autores deste ato de vandalismo sejam identificados e responsabilizados.", pode ler-se no comunicado divulgado na entidade presidida por Pedro Proença.

Já o clube liderado por Frederico Varandas, pronunciou-se, assim, sobre o sucedido: "O Sporting Clube de Portugal condena em absoluto os actos de vandalismo praticados contra o estabelecimento comercial do árbitro Manuel Mota, que desempenhou ontem as funções de 4.º árbitro na final da Allianz Cup. A violência e ameaça não podem fazer parte do desporto em Portugal e o Sporting repudia veemente este tipo de comportamento".

Foi na madrugada deste domingo, que o talho de Manuel Mota foi vandalizado. O juiz de Braga foi quarto árbitro no Sporting-S. C. Braga, referente à final da Taça da Liga, conquistada pelos leões. Apesar de toda esta situação, demonstrando toda a confiança no árbitro, o Conselho de Arbitragem, da Federação Portuguesa de Futebol, nomeou-o para dirigir o Farense-F. C. Porto, que se realiza na segunda-feira e é referente à 15ª jornada da Liga.