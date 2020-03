Liga escocesa suspensa "até nova indicação"

Hoje às 14:16 Facebook

A Associação Escocesa de Futebol e a Liga Escocesa de Futebol Profissional cancelaram todos os jogos dos campeonatos "até nova indicação", devido à pandemia da Covid-19, foi hoje anunciado.

A decisão, com efeitos imediatos, suspende seis jogos da 31.ª jornada da Liga que estavam previstos para decorrer desde esta sexta-feira até domingo, entre os quais o dérbi entre os rivais Rangers e Celtic.

A medida surge após a Liga inglesa ter também parado até 3 de abril, cenário que se colocou com alguma urgência após os casos positivos do treinador Mikel Arteta (Arsenal) e do futebolista Callum Hudson-Odoi (Chelsea).

A decisão de parar a liga escocesa e a Premier League acontece à semelhança do que foi decidido em Portugal, França, Itália e Espanha, cujos campeonatos estão suspensos face à pandemia que teve origem na China e propagou-se pela Europa.