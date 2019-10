Liga espanhola denuncia insultos a João Félix

Hoje às 15:06 Facebook

Caso aconteceu no jogo entre o Maiorca e o Atlético de Madrid. Os colchoneros venceram esse jogo por 2-0.

João Félix, avançado do Atlético de Madrid, foi insultado pelos adeptos do Maiorca na última jornada do campeonato espanhol e o caso foi denunciado pela Liga espanhola, através de um relatório enviado ao Comité da Competição e ao Comité Antiviolência.

O episódio, relatado pelo jornal AS, aconteceu quando o jogador português foi substituído. "Esse português é um filho da p...", disseram cerca de 100 adeptos do Maiorca. Nesse jogo, os colchoneros venceram por 2-0.