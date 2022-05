Liga espanhola denuncia PSG à UEFA e à UE por causa de Mbappé

JN Hoje às 21:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Entidade liderada por Javier Tebas diz que práticas do Paris Saint-Germain "atentam contra a sustentabilidade económica do futebol europeu".

A Liga Espanhola vai denunciar o Paris Saint-Germain à UEFA e às instâncias competentes da União Europeia pela renovação do contrato do avançado Kylian Mbappé, em defesa do "ecossistema económico do futebol europeu".

Em comunicado, publicado ainda antes de oficializada a renovação de Mbappé até 2025, a entidade diz que os moldes da renovação "atentam contra a sustentabilidade económica do futebol europeu, pondo em perigo, a médio prazo, centenas de milhares de postos de trabalho, bem como a integridade desportiva, não só das competições europeias como das ligas domésticas".

"É escandaloso que um clube como o PSG, que na última temporada perdeu mais de 220 milhões de euros e acumulou prejuízo de 700 milhões ao longo das épocas, possa fazer frente a um acordo destas características", diz a nota.

Depois de já o ter feito pelo alegado incumprimento do "fair play" financeiro da UEFA, num processo movido contra os campeões franceses que o Tribunal Arbitral do Desporto decidiu arquivar, a La Liga volta a insurgir-se contra o emblema liderado pelo qatari Nasser Al-Khelaïfi.

"Tendo o PSG massas salariais inaceitáveis, com grandes perdas económicas, assume uma inversão impossível nesta situação, o que implica, indubitavelmente, o incumprimento das atuais normas de controlo económico não só da UEFA, como do próprio futebol francês", completa o comunicado.