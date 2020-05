Liga espanhola regressa a 11 de junho e termina até 18 de julho

JN Hoje às 16:51 Facebook

O Conselho Superior de Desporto espanhol confirmou, esta sexta-feira, o regresso da Liga espanhola a 11 de junho, com o dérbi Sevilha-Bétis a ser o primeiro jogo após três meses de paragem.

O comunicado estipula também o fim de semana de 18 e 19 de julho como a data limite para a conclusão da La Liga, que ainda tem 11 jornadas por disputar.

"A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e La Liga acordaram, no Grupo de Contacto que compõem juntamente com o Conselho Superior de Desportos (CSD), o formato para o desenvolvimento das onzes jornadas pendentes para a conclusão de La Liga Santander e La Liga SmartBank. O reinício da competição terá lugar durante o fim de semana de 13 e 14 de junho, sendo a primeira partida na quinta-feira, 11 de junho, entre Sevilha e Bétis. A última jornada está prevista ter lugar, sempre em função da evolução da pandemia, no fim de semana de 18 e 19 de julho", conclui-se.

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, já havia anunciado a data para o recomeço do campeonato.