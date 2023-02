Liga Europa: Arsenal de dificuldades para o Sporting nos oitavos

Sorteio da Liga Europa dita confronto com o líder da Premier League. Primeira mão será em Alvalade, 9 de março. Equipa leonina nunca venceu os gunners.

O sorteio dos oitavos de final não podia ter corrido pior ao Sporting: calhou o Arsenal, atual líder do campeonato inglês, com quem vai medir forças a 9 de março, em Alvalade, e no dia 16, no Estádio Emirates, em Londres. Comandada pelo espanhol Mikel Arteta, a equipa britânica tem-se exibido, nesta época, a um nível muito elevado e será com certeza um osso duro de roer. Por seu lado, os leões não tiveram praticamente tempo de comemorar a passagem à atual fase, depois de golearem, na quinta-feira, o Midtjylland, por 4-0, na Dinamarca. Gorada a hipótese de conquistarem títulos internos, a possibilidade de brilhar na Europa tornou-se também uma missão difícil de atingir.

Em declarações ao site do clube, o diretor desportivo, Hugo Viana, anteviu naturais dificuldades. "Vamos defrontar o atual líder da Premier League, o que por si só é demonstrativo da sua qualidade e do bom momento que atravessa. São apontados como os favoritos não só nesta eliminatória, mas também na própria competição, mas isso não nos impede de ter a ambição natural de quem representa um clube como o Sporting".