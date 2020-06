Liga Europa disputa-se na Alemanha de 5 a 21 de agosto

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

A Liga Europa de 2019/20 vai ser concluída entre 5 e 21 de agosto através de eliminatórias de apenas uma mão, em quatro cidades da Alemanha, e a final a ter lugar em Colónia, anunciou esta quarta-feira a UEFA.

Duisburgo, Dusseldorf e Gelsenkirchen são as restantes cidades a acolher partidas dos quartos de final e meias-finais da segunda competição continental europeia de clubes.

A UEFA ainda não decidiu, porém, se os encontros da segunda mão dos oitavos de final, que foram suspensos devido à pandemia de covid-19, vão ocorrer em estádios alemães ou nos recintos dos clubes anfitriões.

Os embates cuja partida da primeira mão foi também suspensa, nomeadamente o Inter Milão-Getafe e o Sevilha-Roma, serão também decididos em apenas um jogo disputado em recinto a confirmar.

Os desafios em falta dos oitavos de final terão lugar a 5 e 6 de agosto às 17.55 e 21 horas, seguindo as equipas apuradas para a Alemanha, a fim de disputarem os quartos de final (10 e 11 de agosto), as meias-finais (16 e 17 de agosto) e a final (21 de agosto), que terão sempre início às 20 horas.

A Liga Europa foi suspensa a 12 de março, devido à pandemia de covid-19, momento em que faltavam disputar as duas mãos do Sevilha-Roma e do Inter Milão-Getafe, além da segunda mão de Manchester United-LASK Linz (5-0 na primeira mão), Basileia-Eintracht Frankfurt (3-0), Copenhaga-Istambul Basaksehir (0-1), Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo (2-1), Bayer Leverkusen-Rangers (3-1) e Wolverhampton-Olympiacos (1-1).

O sorteio dos quartos de final e das meias-finais terá lugar a 10 de julho, na sede do organismo que rege o futebol europeu, em Nyon, na Suíça.

O Comité Executivo da UEFA aprovou também um calendário revisto para a edição de 2020/21 da Liga Europa, cuja final vai ser disputada no Estádio de Gdansk, na Polónia, cidade que iria receber o encontro decisivo esta época.

As cidades anfitriãs das finais seguintes também acederam a adiar em um ano a organização do evento: Sevilha, em Espanha, recebe a final de 2022 no Estádio Sánchez-Pizjuán, enquanto Budapeste vai acolher a partida decisiva na Puskás Arena em 2023.