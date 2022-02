Liga Europa: Máquina goleadora e sangue novo no ataque aos oitavos de final

F. C. Porto tem a melhor média de golos de todas as equipas do play-off da Liga Europa. Braga apresenta o plantel mais jovem nesta ronda (23,6 anos).

Começa esta quinta-feira o play-off da Liga Europa com o F. C. Porto e o Braga a entrarem em campo e a mostrarem duas particularidades: os azuis e brancos têm a melhor média de golos (2,32) entre as 16 equipas presentes nesta eliminatória, o que realça a vocação ofensiva do conjunto orientado por Sérgio Conceição, e os guerreiros possuem a média de idades mais baixa (23,6 anos), um facto interpretado como o reforço da aposta num clube que está a investir em jogadores oriundos da formação.