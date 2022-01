Liga Europa perde força nos objetivos dos dragões

Nuno A. Amaral Hoje às 21:34 Facebook

Sérgio Conceição falou em "redefinição" nas metas para esta época, após a transferência de Luis Díaz para o Liverpool

Os últimos dias da janela de mercado trouxeram instabilidade ao Dragão, sobretudo devido à saída de Luis Díaz, e Sérgio Conceição não o escondeu no final do jogo de anteontem com o Marítimo. Nas declarações que fez, o técnico portista referiu-se a "falta de planeamento", presume-se que por parte da SAD, e chegou a falar em "redefinição de objetivos para esta época", embora, neste caso, não tenha especificado.

Ao que o JN apurou, existia no clube azul e branco e na equipa técnica a convicção de que, mesmo após as saídas de Sérgio Oliveira e Jesús Corona, o plantel tinha capacidade para se bater pela conquista da Liga Europa. Sem Díaz, o cenário muda de figura e, segundo apurámos, era a isso que Conceição se referia quando falou em redefinir objetivos para esta temporada.