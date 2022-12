Liga Europeia emparelha Benfica-Oliveirense e Sporting-Óquei Barcelos

JN/Agências Hoje às 21:18 Facebook

As equipas vão jogar num formato todos contra todos a duas voltas, entre 26 de janeiro e 13 de abril de 2023, sendo que os dois primeiros se apuram para a final a oito.

Benfica e Oliveirense vão encontrar-se na fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ditou o sorteio que colocou o Sporting e o Óquei de Barcelos na mesma "poule".

No Grupo A, o Benfica e a Oliveirense vão ter a companhia dos espanhóis do Liceo da Corunha e do Calafell.

O Sporting e o Óquei de Barcelos vão ser acompanhados, na "poule" D, pelos espanhóis do Reus e os franceses do Saint Omer.

Já o F. C. Porto, no Grupo B, vai encontrar os italianos do Trissino e do Gamma Sarzana, bem como os espanhóis do Noia, enquanto o Valongo, na "poule" C, vai encontrar os espanhóis do F. C. Barcelona e os italianos do Amatori Lodi e do Forte.

Na Liga Europa, o HC Braga, único representante português na prova, vai defrontar os espanhóis do Alcoi nos oitavos de final com jogo fora em 28 de janeiro e em casa em 11 de fevereiro.

Se passar, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do embate entre os espanhóis do Igualada e os franceses do Lyon, em 11 e 25 de março, respetivamente, começando por ser visitante.

Composição dos grupos:

Grupo A: Oliveirense, Benfica, Liceo da Corunha (Espanha) e Calafell (Espanha).

Grupo B: F. C. Porto, Gamma Innovation H.Sarzana (Itália), Trissino (Itália) e Noia (Espanha).

Grupo C: Valongo, F. C. Barcelona (Espanha), Amatori Lodi (Itália) e Forte (Itália).

Grupo D: Sporting, Óquei de Barcelos, Reus (Espanha) e Saint Omer (França).