Liga feminina é cada vez mais apetecível cá dentro

Número de estrangeiras a jogar em Portugal aumentou exponencialmente. Aspetos culturais, orçamentos maiores e profissionalismo são explicações.

Apesar dos esforços escandalosos e imperdoáveis de alguns, não há travão que atrapalhe o crescimento do futebol feminino em Portugal, evidente e imparável desde há uns anos. Entre os dados que o sustentam está o aumento, quase repentino mas descomunal, de jogadoras estrangeiras na liga portuguesa. Há 10 anos, eram apenas cinco; em 2017/18, não passaram das duas dezenas (16); e esta temporada, de acordo com dados recolhidos pelo JN, são 88, sendo que ao longo da época passada foram mais de 100 as que disputaram jogos do campeonato."Hoje já se consegue viver apenas do futebol em Portugal, algo que há uns anos era impensável", resume Daniela Lopes, ex-jogadora e agora empresária.

A aposta de alguns dos melhores clubes portugueses terá sido o gatilho principal. A bola de neve não parou de crescer e praticamente obrigou outros a aumentarem os investimentos e a melhorarem as condições de trabalho. "Os clubes que antes não pagavam nada agora estão a tentar profissionalizar-se e fazem esforços grandes para acompanharem o crescimento. Agora, para além do salário, já é normal disponibilizar casa, suportar a alimentação e viagens. Os que pagam salários mais baixos tentam oferecer outras coisas", salienta Raquel Sampaio, ao JN. A empresária, também ela ex-jogadora e testemunha privilegiada deste crescimento, aponta ainda a questões culturais e sociais: "A nossa cultura, o estilo de vida, a disponibilidade para falarmos outros idiomas se for preciso, ao contrário do que acontece noutros países. Estando fora de casa, elas sentem-se bem aqui".