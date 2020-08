Liga, FIFA e UEFA destacam carreira de Casillas

JN/Agências Hoje às 20:56 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) destacou esta terça-feira a "carreira brilhante" do guarda-redes espanhol Iker Casillas, que oficializou o final da carreira de futebolista após cinco anos no F. C. Porto.

"Obrigado San Iker por uma carreira brilhante. O prazer foi todo nosso", publicou o organismo nas redes sociais, juntamente com uma foto do guardião com uma camisola dos dragões.

A FIFA resolveu recordar a defesa emblemática que Casillas, campeão do Mundo em 2010, na África do Sul, efetuou na final com a Holanda, a remate de Robben, lembrando que o espanhol é um "ícone do futebol e um dos grandes guarda-redes da história".

Por seu lado, a UEFA destacou igualmente o adeus aos relvados de Casillas, três vezes campeão europeu pelo Real Madrid, com um vídeo divulgado na página do Twitter da Champions, com os melhores momentos na competição.