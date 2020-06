Liga francesa não vai aumentar de 20 para 22 clubes

JN/Agências Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga francesa de futebol votou esta sexta-feira pela continuação do campeonato na próxima época com 20 equipas, apesar da recente decisão do Conselho de Estado francês de anular as despromoções de Amiens e Toulouse.

Devido à pandemia da covid-19, o campeonato, que tinha sido suspenso em março, foi cancelado em definitivo no final de abril com a atribuição do título ao Paris Saint-Germain e as descidas das equipas que ocupavam os dois últimos lugares.

Em comunicado, a Liga francesa informou que 23 clubes votaram na continuidade de 20 equipas, numa votação com duas abstenções, e que ainda será levada na próxima terça-feira a assembleia-geral. A votação acontece alguns dias depois de a mais alta instância jurídico-administrativa (o Conselho de Estado) ter mantido o cancelamento definitivo da Liga, mas suspendido as despromoções de Amiens e Toulouse.

O Conselho questionou a Liga para avaliar a possibilidade de existir na próxima época um campeonato alargado a 22 equipas, tendo em conta que Lorient e Lens foram após o cancelamento promovidos da Ligue 2.

Após consulta à Federação, a Liga reiterou não ser possível alargar a competição, não só por questões de saúde - com demasiados jogos em perspetiva -, mas também devido a contratos televisivos já assinados.

A liga, cuja época de 2020/21 tem início marcado para 23 de agosto, assinou um novo contrato de direitos televisivos, num acordo que é um novo recorde financeiro, estimado em 1.153 milhões de euros por ano.