Liga inglesa ainda sem luz verde para regressar

A Liga inglesa "não tem ainda luz verde para regressar", disse esta sexta-feira Oliver Dowden, secretário de estado britânico para a Cultura e Desporto, em declarações à rádio BBC.

Na segunda-feira, é esperada uma reunião dos clubes, um dia após o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciar algumas medidas de alteração em relação ao confinamento no Reino Unido, e o governo também já disse desejar que o campeonato recomece, mas apenas em segurança.

"Se pudermos ter um plano que funcione, adoraria que seguíssemos em frente. Penso que seria bom para toda a nação e para o futebol, como um todo", adiantou o secretário de estado, mas com alertas quanto à prioridade da saúde pública.

Entre os principais campeonatos na Europa, a Alemanha tem o reinício marcado para 16 de maio. Bulgária, Turquia, Croácia e Sérvia também já avançaram com datas para um recomeço, entre finais de maio e início de junho.

A Liga portuguesa teve uma primeira luz verde para retomar no fim de semana de 30 e 31 de maio, mas ainda sujeita a um consentimento prévio da Direção-Geral da Saúde, enquanto França e Países Baixos deram por concluídos os campeonatos.

Quase todos os campeonatos -- com muito poucas exceções, de Turquemenistão, Bielorrússia ou Nicarágua -, suspenderam as competições durante o mês de março devido à pandemia do novo coronavírus, que tem provocado uma crise sanitária e económica a nível mundial.