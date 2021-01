Liga inglesa com 40 novos casos de 28 dezembro a 3 de janeiro

JN/Agências Hoje às 17:13 Facebook

A Liga inglesa comunicou, esta terça-feira, a deteção de 40 novos casos positivos ao novo coronavírus nas rondas de testes de 28 de dezembro a 3 de janeiro, altura em que três jogos foram adiados.

Em comunicado, a Premier League destaca a realização de testes duas vezes por semana a jogadores e equipas técnicas, com 40 casos positivos naquele espaço, em que vários jogos, entre eles um do Tottenham de José Mourinho, foram adiados para "o mais rapidamente possível".

"Com números baixos de testes positivos na esmagadora maioria dos clubes, a Liga mantém a confiança nos protocolos relacionados com a covid-19, totalmente apoiados pelo Governo, para que permitam a realização dos jogos como calendarizados", pode ler-se na nota.

Com o Reino Unido a entrar em novo confinamento, a Liga lembra que os jogadores ou membros do staff com teste positivo devem ficar em isolamento, com os dados agora revelados a serem disponibilizados "pela integridade e transparência da competição".

Além do jogo do Tottenham com o Fulham, também a visita do Manchester City ao Everton foi adiada, a mesma medida tomada para o Aston Villa-Newcastle.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,8 milhões de mortos no mundo desde dezembro de 2019, incluindo 7.286 em Portugal.