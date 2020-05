Liga italiana pede "respeito" às operadoras televisivas

JN/Agências Hoje às 20:21 Facebook

Os 20 clubes da Serie A esperam que os contratos pelos direitos televisivos sejam pagos na íntegra, apesar das consequências provocadas pela pandemia de covid-19.

A Liga italiana de futebol pediu, esta terça-feira, aos operadores que detêm os direitos de transmissão televisiva dos jogos da Serie A para respeitarem os contratos e pagarem na totalidade a quantidade acordada, sem descontos pelos efeitos da pandemia de covid-19.

"O Conselho da Liga, reunido hoje, confirmou, no que respeita aos contratos com os donos dos direitos audiovisuais, a linha de respeito pelos contratos, de acordo com as decisões tomadas em assembleia geral", pode ler-se num comunicado.

Os 20 clubes pedem, assim, que os operadores pagam a sexta e última tranche relativa à transmissão dos jogos de 2019/20, num contrato anual de 1.400 milhões de euros. Os direitos estão nas mãos da Sky, da DAZN e da IMG, esta última relativa a transmissões para fora de Itália.

Recorde-se que ainda não há uma data oficial para o regresso do futebol em Itália.