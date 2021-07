Liga italiana proíbe equipamentos verdes a partir de 2022/2023

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:44 Facebook

A partir da época 2022/2023 os clubes que atuem na Serie A não vão poder utilizar equipamentos cuja cor primária seja o verde. Depois de ter feito a alteração no regulamento, a Liga decidiu anunciar a mudança com um ano de antecedência para dar tempo aos clubes de repensarem alguns designs.

Esta alteração é motivada pelas empresas televisivas, que têm a preocupação que a cor do relvado se confunda com a do equipamento e se torne difícil identificar os jogadores. Há várias equipas que têm camisolas, sobretudo alternativas, verdes, mas o caso do Sassuolo é o que levanta mais questões.

A equipa de Alessio Dionisi tem o verde como cor principal do primeiro equipamento.

A regra também afeta as meias e calções dos jogadores.