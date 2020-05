Liga italiana vai continuar suspensa até 14 de junho

JN/Agências Hoje às 23:26 Facebook

A Liga italiana (Série A) vai continuar suspensa até 14 de junho, face à proibição da realização de eventos desportivos no país até meados do próximo mês, devido à covid-19, anunciou esta segunda-feira a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Uma vez que o governo de Itália proibiu "eventos e competições desportivas, públicos ou privados, de todas modalidades, até 14 de junho", a FIGC informou, através de comunicado, que vai prolongar a suspensão das competições sob a sua alçada pelo mesmo período e "até indicações em contrário por parte das autoridades competentes".

Tal como a Serie A, também a Taça de Itália continuará suspensa.

Na semana passada, os clubes que integram a Serie A, o primeiro escalão do futebol italiano, tinham acordado retomar a prova em 13 de junho, à porta fechada, "respeitando as medidas do governo e os protocolos médicos para proteção dos jogadores e de todos os profissionais", referiu na altura a Liga de clubes transalpina.

Entretanto, no domingo, a Federação Italiana de Futebol enviou ao ministro do Desporto um novo protocolo sanitário tendo em vista o regresso da atividade futebolística, no qual promete intensificar os testes e controlos médicos.

A Liga italiana foi interrompida a 9 de março, quando estavam decorridas 26 jornadas, devido à crise de saúde pública motivada pela pandemia de covid-19.