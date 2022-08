Liga lança hino oficial para a nova época

JN Hoje às 11:07 Facebook

No dia em que arranca a edição 2022/2023 do campeonato, a Liga lança o hino oficial das competições de futebol profissional. O tema é composto e interpretado pela banda Bateu Matou.

"A letra da música invoca todos valores fundamentais ao espetáculo do futebol. Um futebol mais positivo, um futebol que #NãoPara, um futebol que respeita, um futebol com menos tempo perdido de jogo e focado no essencial e no que faz vibrar bancadas e leva milhões de pessoas aos estádios, o jogo puro e o golo", explica a Liga de clubes.

Ainda de acordo com a entidade que organiza as competições de futebol profissional em Portugal, "o videoclip que acompanha a música teve o cuidado de recriar estes mesmos valores e conceitos que para a Liga Portugal são obrigatórios".

"O amor ao Futebol, desde a sua essência, e o lema #NãoPara foram motes para este projeto", remata a entidade.

A partir das 20:15 horas de hoje, Benfica e Arouca dão o pontapé de saída oficial na edição 2022/2023 da 1.ª Liga. A Liga 2 começa na manhã de sábado, com o jogo Farense-Torreense, que tem início marcado para as 11 horas.