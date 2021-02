Liga levanta interdição ao Estádio Nacional

JN Hoje às 16:27 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional revelou, esta quinta-feira, em comunicado, ter levantado a interdição ao relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, casa do Belenenses SAD.

"Após ação de melhoramento levada a cabo pelo IPDJ, a mais recente vistoria por parte da comissão técnica da Liga Portugal determinou o levantamento da interdição do terreno, ficando, no entanto, interditado a treinos e quaisquer outras atividades", pode ler-se na nota publicada no site oficial.

A Comissão Técnica da Liga realizou uma nova vistoria às condições do relvado do Estádio Nacional, em Oeiras e autorizou a realização do jogo do próximo sábado, frente ao Nacional (15.30 horas).

"Após ação rigorosa e profunda de melhoramento, levada a cabo pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), as condições do relvado registaram melhorias, com destaque para a implementação de várias sementeiras nas zonas mais afetadas deste tapete verde, bem como para a intervenção ao nível das pequenas áreas. Desta forma, o Belenenses SAD poderá continuar os seus jogos, na condição de visitado, neste recinto, confirmando-se assim que a receção ao CD Nacional, neste sábado, ocorrerá no Jamor", refere o comunicado.

Segundo a Liga de Clubes, para que o relvado esteja nas melhores condições nos dias de jogo, "o terreno mantém-se interditado a treinos e quaisquer outras atividades e deverá, por isso, continuar o processo de acompanhamento e tratamento rigoroso de que tem vindo nos últimos dias a ser objeto".