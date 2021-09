Liga mantém interdição ao estádio do Marítimo

JN Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube madeirense já foi notificado da decisão e tem até sexta-feira para apresentar um estádio alternativo para o próximo jogo em casa, frente ao Moreirense.

O Marítimo continuará a jogar em casa emprestada, pelo menos mais uma jornada, depois de a Liga de Clubes ter decidido manter a interdição do estádio do clube, devido ao mau estado do relvado.



Ao que o JN apurou, a decisão da Liga surge na sequência de uma vistoria realizada ontem, segunda-feira, e que não agradou à entidade que dirige o futebol profissional.



O relvado apresenta melhorias em alguns sítios, mas ainda não está nas condições mínimas exigidas pela Liga.



Neste sentido, o próximo jogo do Marítimo na condição de visitado, agendado para 1 de outubro, frente ao Moreirense, também será em casa emprestada, sendo que o clube insular tem até sexta-feira para apresentar uma alternativa.



Recorde-se que a receção do Marítimo ao Arouca, na quinta jornada, já foi no estádio do Nacional da Madeira.