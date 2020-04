Liga mexicana suspende subidas e descidas por cinco épocas

JN/Agências Hoje às 17:16 Facebook

A liga mexicana anunciou a suspensão das subidas e descidas entre as duas principais competições do país durante cinco anos, alegando os problemas económicos dos clubes do segundo escalão agravados pela pandemia da covid-19.

A decisão foi avançada na sexta-feira pelo presidente da Liga MX, Enrique Bonilla, na primeira aparição pública depois de ter testado positivo para o coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19.

Numa conferência de imprensa online, Bonilla anunciou que a 2.ª Liga, conhecida como Liga Ascenso, foi cancelada, depois de a 15 de março o organismo ter decidido suspender por tempo indeterminado as duas competições.

"A crise financeira agravou os problemas dos clubes desta divisão e vários projetos que estavam em desenvolvimento estão perto da falência e correm o risco desaparecer", disse Bonilla.

Cada um dos 12 clubes da liga Ascenso receberá 845 mil dólares (cerca de 777 mil euros) de compensação por cada uma das cinco temporadas, em que disputarão uma liga de desenvolvimento.