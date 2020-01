Liga não autoriza adiamento do Vitória de Setúbal - Sporting

Hoje às 19:02 Facebook

O organismo que tutela o futebol profissional português confirma ter recebido o pedido de adiamento do jogo do Vitória de Setúbal frente ao Sporting, devido a surto gripal na equipa sadina, mas não acedeu à solicitação dos setubalenses.

"A Liga Portugal informa que recebeu o pedido de adiamento, remetido pelo Vitória FC, do jogo desta equipa com o Sporting CP, a contar para a jornada 16 da Liga NOS, por surto gripal no seu plantel", divulgou a Liga de Clubes.

No entanto, o Sporting fez chegar à Liga a "oposição ao adiamento", acrescenta o organismo, concluindo: "Tendo a Liga Portugal diligenciado junto dos dois clubes com vista à solução da questão e verificando que estes não chegam a um consenso, o adiamento não está em condições de ser determinado".

O Vitória de Setúbal fez esta quinta-feira um pedido formal à Liga para o adiamento da receção aos 'leões', devido ao surto gripal que assola o plantel sadino.