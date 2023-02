Liga não terá de pagar 763 mil euros reclamados pela Autoridade Tributária

JN Hoje às 15:37 Facebook

A Liga comunicou, esta quarta-feira, que não terá de pagar 763 mil euros à Autoridade Tributária.

Em comunicado, o organismo informou que as sociedades desportivas que compõem o elenco diretivo da Liga Portugal reuniram-se esta quarta-feira para abordar diversos temas relacionados com o futebol, bem com atividades desenvolvidas ao longo desta época, e foi também abordada a decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que confirmou acórdão do Tribunal Fiscal e Administrativo do Porto, que tinha já dado razão à Liga na impugnação de um processo de liquidação de IVA adicional referente aos anos de 2003 e 2004, no qual a Autoridade Tributária reclamava à Liga Portugal o pagamento de 763 mil euros.

"Uma decisão com que a direção da Liga Portugal se congratula, por tratar-se de mais um processo herdado de anteriores direções que a atual liderança do organismo conseguiu resolver a favor do futebol profissional e dos clubes", pode ler-se na nota.

No mesmo comunicado, a direção presidida por Pedro Proença garantiu que o grupo fará uma "avaliação das consequências" da intenção do Governo de cobrar Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) nos estádios: "A Liga está a acompanhar de perto" a evolução da situação, mostrando-se preocupada com o impacto financeiro que tal medida poderá provocar junto dos clubes, do futebol profissional e do futebol português de uma forma global".