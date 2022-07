Liga norte-americana com novas medidas contra o anti-jogo

Lesões e cartões vermelhos entre as principais mudanças na competição.

O regulamento da Liga de reservas norte-americana vai sofrer algumas mudanças de forma a evitar o tempo perdido pelos futebolistas e reduzir a quantidade de anti-jogo.

A partir da próxima temporada, um jogador que se lesionar e estiver no chão por mais de 15 segundos terá de ser assistido pela equipa médica e deixar o relvado durante três minutos. As exceções a esta regra prendem-se por pancadas na cabeça, problemas cardíacos ou lesões graves.

Uma nova regra será relativa aos cartões vermelhos. Um jogador que for castigado com um jogo de suspensão por ter sido admoestado com o cartão vermelho, terá de cumprir essa suspensão no próximo jogo contra a equipa que foi expulso.