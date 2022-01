Liga pede uniformidade de critérios aos Delegados de Sáude

JN/Agências Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Em comunicado, a Liga mostrou preocupação com "a dualidade de critérios" apresentada pela Direção-Geral de Saúde, por todo o país, tendo em conta a dispersão geográfica dos clubes que participam nas ligas profissionais.

O organismo que tutela o futebol português apela ainda à sensibilidade para "não comprometer o trabalho" desenvolvido por todas as entidades responsáveis. "Numa fase ainda delicada, devemos todos ter consciência que decisões destas, tomadas isoladamente e sem seguirem orientações gerais, podem comprometer todo o excelente trabalho desenvolvido pela Liga Portugal e pelos Clubes do Futebol Profissional com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério da Saúde, ao longo de todo o processo pandémico. Mas, mais do que isso, temos de lutar pela subsistência do Futebol Profissional e, se não existir sensatez e coerência, corremos o risco de não terminarmos os campeonatos profissionais", lê-se no comunicado.

A finalizar, a Liga lembra o papel social desempenhado pela organização, que já realizou "mais de 22 mil testes" até ao final do mês transato.