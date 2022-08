Liga perde dois destaques da última época e Chelsea oficializa Cucurella

JN Hoje às 13:15 Facebook

O defesa do Boavista Nathan confirmou estar perto de reforçar o Santos, enquanto Nuno Santos deixa o futebol português para se aventurar na MLS. José Mourinho e Marco Silva garantem reforços importantes e o Chelsea oficializou a chegada de Marc Cucurella, por quem pagou 68 milhões de euros ao Brighton.

Boavista: Num vídeo publicado nas redes sociais, Nathan, lateral direito do Boavista, confirmou que a saída para o Santos está perto de ser oficializada. "Estou chegando! Um abraço para a Jovem Guarulhos (claque do Santos). Estamos juntos", disse o ainda jogador do Boavista.

Leixões: Zé Eduardo é reforço para o ataque leixonense. O jovem, de 23 anos, chega a Matosinhos proveniente do Cruzeiro. Será a primeira experiência na Europa do atacante.

Chelsea: O clube londrino oficializou a contratação ao Brighton do lateral esquerdo Marc Cucurella, de 23 anos. O negócio deverá atingir uma verba a rondar os 68 milhões de euros.

Fulham: Marco Silva recebe mais um reforço para o eixo defensivo. Shane Duffy, central de 30 anos que é internacional pela República da Irlanda, chega ao Fulham cedido até ao final da época pelo Brighton.

Roma: Wijnaldum já aterrou na capital italiana para reforçar o plantel orientado por José Mourinho. O médio internacional neerlandês, de 31 anos, deverá ser cedido pelo PSG até ao final da temporada.

Monza: Depois de rescindir com o Shakhtar Donetsk, o defesa Marlon foi anunciado como reforço do Monza, da Serie A italiana. O brasileiro assinou por uma época pelo clube detido por Sílvio Berlusconi.

Ajax: Tido como o novo Ibrahimovic, Lorenzo Lucca foi cedido ao campeão neerlandês pelo Pisa, da Serie B italiana. O acordo contempla uma opção de compra avaliada em 10 milhões de euros.

Charlotte FC: Nuno Santos deixa o Benfica para rumar à MLS. O médio, de 23 anos, que na época passada esteve cedido ao Paços de Ferreira, assinou até 2024, com mais um ano de opção, pelo Charlotte FC.

Cuiabá: António Oliveira tem um reforço de peso para o ataque. Deyverson, que passou por Benfica, Belenenses e Palmeiras, entre muitos outros, junta-se ao Cuiabá, que luta por se manter no principal escalão do futebol canarinho. O contrato é válido por dois anos e meio.