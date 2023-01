Liga pode perder talentos e a diáspora dos treinadores portugueses

Rui Almeida Santos Hoje às 21:13 Facebook

O Paços de Ferreira continua a apostar em fazer regressar figuras do passado para tentar dar a volta a uma temporada agoniante, enquanto o Rio Ave vai perder o goleador Yakubu Aziz. Lá fora, o Chelsea poderá ter trocado Enzo por uma pérola ucraniana e Fernando Santos é apontado ao cargo de selecionador da Polónia.

Benfica: Numa altura em que o dossier Enzo Fernández centra grande parte das atenções, as águias vão resolvendo a situação de alguns excedentários. É o caso de Tomás Tavares, lateral direito de 21 anos, que deve mudar-se, em definitivo, para o Spartak de Moscovo, da Liga russa.

Rio Ave: Yakubu Aziz está muito perto de ser oficializado como reforço do gigante egípcio Al Ahly. O passe do avançado ganês é dividido entre o clube vila-condense e o Vitória de Guimarães, que no último verão recebeu 1 milhão de euros pela cedência de 50% dos direitos económicos do jogador ao Rio Ave. Por esse motivo, a verba obtida na transferência será repartida, em partes iguais, pelos dois clubes.

Paços de Ferreira: Marafona está de regresso aos "Castores". O guarda-redes, de 35 anos, deixa os turcos do Alanyaspor e torna-se no terceiro reforço de inverno do clube pacense, depois de Alexandre Guedes e Maracás.

Chelsea: O interesse dos "blues" em Enzo Fernández parece ter esfriado e, em Inglaterra, colocam o Chelsea numa corrida a dois com o Arsenal pela contratação do jovem talento ucraniano Mykhailo Mudryk, que atua o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano já disse que só aceita negociar o avançado, de 21 anos, por um valor a rondar os 100 milhões de euros.

Fulham: Marco Silva quer levar o internacional português Cedric Soares para o "seu" Fulham, mas o lateral direito, de 30 anos, não estará a facilitar a sua saída do Arsenal, clube com o qual tem contrato até 2024, facto que estará a dificultar o negócio, avança o jornal "Sun". Mikel Arteta, técnico dos "gunners", não conta com Cedric para o que resta da época.

AC Milan: Com o futuro de Rafael Leão em discussão, o companheiro de equipa Sandro Tonali reforçou a convicção de que o internacional português vai ficar em Milão. "Ele sempre foi uma peça fundamental do projeto e quer ficar connosco. Vimos isso depois do golo que marcou (à Salernitana). Só temos de o manter aqui e apoiá-lo", disse o médio internacional italiano à estação "DAZN".

Sevilha: Os andaluzes confirmaram a chegada do defesa central Loic Badé, de 22 anos, cedido, até ao final da temporada, pelo Rennes. Este será o segundo empréstimo do internacional sub-21 francês esta época, depois de uma experiência falhada no Nottingham Forest. O Sevilha fica com opção de compra.

Polónia: Vários órgãos de comunicação social polacos avançam que Fernando Santos é hipótese para suceder a Czeslaw Michniewicz no cargo de selecionador da Polónia. Fernando Santos deixou o comando da seleção nacional, que conduziu à conquista do Europeu de 2016 e da edição de estreia da Liga das Nações (2019), após o Mundial do Catar.

Flamengo: O ex-F. C. Porto Juan Quintero piscou o olho a uma possível mudança para o Flamengo, treinado pelo português Vítor Pereira. "É uma equipe grandíssima e vai representar a América do Sul no Mundial. Que Deus permita que tudo termine bem para todos. O meu representante é que está encarregado de tudo. Agradeço o interesse, estou muito feliz e entusiasmado", revelou o internacional colombiano, de 29 anos, numa entrevista ao jornalista colombiano Ricardo Arce. Quintero representou o River Plate na última época, cedido pelos chineses do Shenzhen FC, e pretende dar um novo rumo à carreira.

Egito: Jaime Pacheco é o novo treinador do Pyramids, atual quarto classificado da Liga egípcia. O técnico português, de 64 anos, que tem no currículo dois títulos de campeão do Egito pelo Zamalek, deve assinar até ao final da temporada.