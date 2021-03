Liga Portugal dá a conhecer os horários das próximas três jornadas

JN Hoje às 20:17 Facebook

A Liga Portugal revelou esta quinta-feira o calendário dos jogos referentes às jornadas 25, 26 e 27 do campeonato nacional de futebol. Na ronda 27 há jogos que podem sofrer alterações de calendário, devido à participação do F. C. Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Confira agora o calendário completo para as referidas rondas:

Jornada 25

Sexta-feira, 2 de abril

Nacional - Portimonense, 20H30 - Sport TV

Sábado, 3 de abril

Rio Ave - Gil Vicente, 18H00 - Sport TV

F. C. Porto - Santa Clara, 20H30 - Sport TV

Domingo, 4 de abril

Belenenses SAD - Boavista, 15H00 - Sport TV

V. Guimarães - Tondela, 17H30 - Sport TV

Famalicão - P. Ferreira, 20H00 - Sport TV

Segunda-feira, 5 de abril

Farense - Braga, 18H45 - Sport TV

Benfica - Marítimo, 19H00 - BTV

Moreirense - Sporting, 21H00 - Sport TV



Jornada 26

Sexta-feira, 9 de abril

Portimonense - V. Guimarães, 20H00 - Sport TV

Sábado, 10 de abril

Marítimo - Farense, 15H00 - Sport TV

Boavista - Rio Ave, 15H30 - Sport TV

Tondela - F. C. Porto, 18H00 - Sport TV

P. Ferreira - Benfica, 20H30 - Sport TV

Domingo, 11 de abril

Gil Vicente - Moreirense, 15H00 - Sport TV

Santa Clara - Nacional, 15H30 - Sport TV

S. C. Braga - Belenenses SAD, 17H30 - Sport TV

Sporting - Famalicão, 20H00 - Sport TV

Jornada 27

Sexta-feira, 16 de abril

Boavista - P. Ferreira, 18H45 - Sport TV

Farense - Sporting, 21H00 - Sport TV

Sábado, 17 de abril

b) Belenenses SAD - Marítimo, 12H45 - Sport TV

V. Guimarães - Santa Clara, 15H30 - Sport TV

Moreirense - Tondela, 15H30 - Sport TV

Benfica - Gil Vicente, 18H00 - BTV

a) CD Nacional - F. C. Porto, 18H00 - Sport TV

Rio Ave - S. C. Braga, 20H30 - Sport TV

Domingo, 18 de abril

Famalicão - Portimonense, 15H00 - Sport TV

a) Em virtude das Competições Europeias, possibilidade de ser realizado no domingo às 17H30.

b) Jogo com possibilidade de ser realizado no sábado às 18H00, face ao teor da alínea a).