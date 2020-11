Liga Portugal estreia Thinking Football Summit no Porto

JN Hoje às 18:24 Facebook

A Liga Portugal vai organizar o Thinking Football Summit, entre 2 e 5 de setembro de 2021 e quer abri-lo ao público. Este evento realiza-se pela primeira vez no Porto, mais concretamente na Super Bock Arena, no Palácio de Cristal. A entidade presidida por Pedro Proença está apostada em transformar esta feira de futebol numa referência e uma das melhores na Europa.

Esta iniciativa pretende acolher alguns dos melhores intervenientes nacionais e internacionais do Mundo do futebol, para melhor compreender e projetar a indústria. Pensar, promover e crescer serão os objetivos deste evento.

Em traços gerais, o Thinking Football Summit será a grande montra do futebol, com debates em torno das grandes temáticas deste desporto que tanta paixão gera em muitos milhões de pessoas. Por isso, a Liga Portugal tem por objetivo abrir este evento ao público, com muitos momentos dedicados aos eSports, passatempos e outras iniciativas de criação de engagement com todos os adeptos de Futebol.

Além destes pontos importantes, quer no âmbito da discussão, como do entretenimento, o Thinking Football Summit será, também, um espaço privilegiado para fomentar o aparecimento de novos negócios, com zonas especiais criadas para o efeito. Desta forma, a Liga Portugal está a desenvolver um conceito para potenciar a apresentação dos mesmos no mercado, abrindo novas perspetivas.



Para este evento, a Liga Portugal vai convidar diversos parceiros, stakeholders e instituições como a Federação Portuguesa de Futebol, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

Aos veículos de Comunicação da Liga Portugal, sobre este evento, o presidente Pedro Proença referiu: "O Thinking Football é o momento ideal para debater, em termos empresariais e na vertente de negócio, a indústria do futebol. Esta será a génese deste evento, até pelas características dos painéis e oradores que queremos ter, de vários pontos do mundo. No Thinking Football Summit haverá, também, espaço, e muito, para os nossos adeptos viverem o lado mais fun do futebol. No fundo, queremos que este Thinking Football Summit agregue vários projetos da Liga Portugal, na perspetiva de negócio, bem como reforçar as nossas ligações com parceiros, stakeholders e outras entidades, como a FPF, a ANTF e a APAF. Este será um grande evento e contamos com a participação de todos aqueles que gostam de futebol."