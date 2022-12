Liga Portugal homenageada na Gala dos 100 anos da AF Braga

JN Hoje às 18:06 Facebook

Pedro Proença, presidente da direção da Liga Portugal, entregou distinção a Manuel Machado, líder da Associação de Futebol de Braga.

A Liga Portugal foi distinguida, na noite desta quarta-feira, durante a Gala dos 100 anos da Associação de Futebol de Braga, cerimónia que teve lugar no Altice Fórum Braga, na capital minhota.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, viu a direção da Associação de Futebol de Braga, fundada em 1922, reconhecer e manifestar "o apreço e gratidão" à instituição que organiza as competições profissionais de Futebol no país, "pelo contributo e resiliência na defesa, desenvolvimento e promoção do futebol profissional português".

A distinção "Reconhecimento Contributo e Resiliência" foi entregue em mãos por Manuel Machado, presidente da Associação de Futebol de Braga.

A Liga Portugal deixou vincado "o sentimento de profunda gratidão" e desejou "todos os sucessos desportivos" à Associação de Futebol de Braga "pelo trabalho exemplar", que se traduz "num centenário de excelência".