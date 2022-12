Liga Portugal reforça aposta na anticorrupção

JN Hoje às 14:22 Facebook

A Liga Portugal, organismo que rege o futebol profissional em Portugal, está novamente certificada com a norma ISO 37001, sistema de gestão anticorrupção, divulgou, esta quinta-feira, a própria entidade.

A Liga Portugal viu ser-lhe atribuída a renovação da certificação da norma ISO 37001 - sistema de gestão anticorrupção, concedida pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação), com o organismo que tutela as competições profissionais de futebol no nosso país a ver premiado "o caminho de rigor e transparência que tem trilhado".

A instituição presidida por Pedro Proença foi desta forma reconhecida pelo segundo ano consecutivo, após se ter tornado na primeira entidade desportiva portuguesa certificada com esta norma a 14 de outubro de 2021.

Desta forma, a Liga Portugal continuará a contar com um sistema de segurança anticorrupção, onde todas as atividades são reguladas através de uma política e um código de transparência anticorrupção, potenciando a transparência no desporto em geral e no futebol, em particular.

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, congratulou-se com o reconhecimento da APCER: "A renovação da certificação da norma ISO 37001 - sistema de gestão anticorrupção representa o reconhecimento de um trabalho baseado no rigor, na transparência e no profissionalismo", princípios dos quais "nunca abdicaremos, e só pode encher-nos de orgulho", assinala a Liga Portugal.

Numa nota informativa, a Liga Portugal tem percorrido um caminho consistente nesta área, com a implementação recente, não só da norma ISO 37001- sistema de gestão anticorrupção, mas também da norma NP EN ISO 9001:2015, garantindo a adoção de um sistema de gestão da qualidade, e ainda da norma NP EN ISO/IEC 27001:2013, no que concerne à gestão da segurança da informação.