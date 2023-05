Liga Portugal vai a eleições no dia 1 de junho

JN Hoje às 12:06 Facebook

A Liga Portugal agendou para o dia 1 de junho as eleições para eleger os órgãos sociais para o quadriénio 2023-2027.

O ato eleitoral decorrerá no Auditório João Aranha, situado na sede da Liga Portugal, no Porto, e tem início marcado para as 14.30 horas.

A entrega das candidaturas aos cargos de presidente da Assembleia Geral e membros da respetiva Mesa, presidente da Liga, Conselho Fiscal e Conselho Jurisdicional​ pode ser feita no dia 26 de maio, entre as 10.30 e as 13.30 horas.

Pedro Proença lidera os destinos da Liga Portugal desde 2015.