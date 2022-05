Liga portuguesa domina valores de jogadores fora das cinco grandes ligas

JN Hoje às 20:56 Facebook

Estudo do Observatório do Futebol (CIES) coloca Darwin Nuñez como o jogador mais bem avaliado excluindo as cinco principais ligas europeias. Portugal domina lista.

O avançado do Benfica lidera a lista de jogadores com maior avaliação de transferência excluindo os atletas das cinco principais ligas (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), com um valor de transferência estimado em 70,7 milhões de euros.

No top-10 deste grupo de atletas surgem mais cinco da Liga portuguesa: os sportinguistas Gonçalo Inácio (52,2 milhões de euros), Matheus Nunes (49,5 milhões de euros) e Pedro Gonçalves (49,2 milhões de euros), o benfiquista Gonçalo Ramos (42,9 milhões de euros) e o portista Diogo Costa (41,4 milhões de euros).

Os restantes atletas presentes na lista são Antony (57,5 milhões de euros) e Sébastien Haller (39,6 milhões de euros) do Ajax, Gody Gakpo (49,7 milhões de euros), do PSV e Charles De Ketelaere (39,9 milhões de euros), do Club Brugge.

Quanto à lista dos 10 atletas mais valorizados a atuar em Portugal há a somar três dragões, Vitinha (36,6 milhões de euros), Fábio Vieira (32,9 milhões de euros) e Evanilson (30,5 milhões de euros) e o encarnado Everton (29,4 milhões de euros).